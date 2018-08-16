В Испании родилось рекордное число фламинго

Природный заповедник Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии полон птенцов фламинго, благодаря высокой влажности воздуха и осадкам, - идеальным условиям для размножения этого вида.

Около 500 орнитологов и волонтеров прибыли в заповедник, чтобы помочь кольцевать птенцов. Для этого каждого малыша потребовалось поймать, осмотреть и прикрепить на него специальную бирку. Волонтеры также взвесили каждую особь и взяли у нее кровь на анализ.

Биолог Арачели Гарридо подчеркнул важность кольцевания для помощи в изучении вида после того, как волонтерам удалось окольцевать 600 особей: "Это позволило нам узнать, что фламинго очень долго живут. В природе есть особи, которым уже более 40 лет, и они до сих пор успешно размножаются."

Фуэнте-де-Пьедра один из пяти самых крупных мест размножения фламинго в мире.



Напомним, из-за рекордно высокой температуры стая редких Андских фламинго отложила яйца впервые с 2003 года.