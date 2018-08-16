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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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В Испании родилось рекордное число фламинго

Киев • УНН

 • 6171 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Благодаря ливням и жаре, в этом году в Испании родилось рекордное число фламинго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В Испании родилось рекордное число фламинго

Природный заповедник Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии полон птенцов фламинго, благодаря высокой влажности воздуха и осадкам, - идеальным условиям для размножения этого вида.

Около 500 орнитологов и волонтеров прибыли в заповедник, чтобы помочь кольцевать птенцов. Для этого каждого малыша потребовалось поймать, осмотреть и прикрепить на него специальную бирку. Волонтеры также взвесили каждую особь и взяли у нее кровь на анализ.

Биолог Арачели Гарридо подчеркнул важность кольцевания для помощи в изучении вида после того, как волонтерам удалось окольцевать 600 особей: "Это позволило нам узнать, что фламинго очень долго живут. В природе есть особи, которым уже более 40 лет, и они до сих пор успешно размножаются."

Фуэнте-де-Пьедра один из пяти самых крупных мест размножения фламинго в мире.

Напомним, из-за рекордно высокой температуры стая редких Андских фламинго отложила яйца впервые с 2003 года.

Украинские Национальные Новости

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