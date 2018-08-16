В Іспанії народилася рекордна кількість фламінго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Завдяки зливам та спеці, в цьому році в Іспанії народилася рекордна кількість фламінго. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Природний заповідник Фуенте-де-Пьедра в Андалусії сповнений пташенят фламінго, завдяки високій вологості повітря і опадам, - ідеальні умови для розмноження цього виду.
Близько 500 орнітологів і волонтерів прибули в заповідник, щоб допомогти кільцювати пташенят. Для цього кожного малюка треба було зловити, оглянути і прикріпити на нього спеціальну бирку. Волонтери також зважили кожну особину і взяли у неї кров на аналіз.
Біолог Арачелі Гаррідо наголосив на важливості кільцювання, що спрощуює процес вивчення виду. Після того, як волонтерам вдалося окільцювати 600 особин він сказав: "Це дозволило нам дізнатися, що фламінго дуже довго живуть. У природі є особини, яким вже понад 40 років, і вони до цих пір успішно розмножуються."
Фуенте-де-Пьедра один з п'яти найбільших місць розмноження фламінго в світі.
Нагадаємо, через рекордно високої температури зграя рідкісних Андских фламінго відклала яйця вперше з 2003 року.