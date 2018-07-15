В Испании на фестивале во время традиционных забегов быков пострадали 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. 28 человек получили ранения в июле во время ежегодных забегов быков на фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании, информирует УНН.
По данным медиков, во время последнего забега шесть человек были травмированы.
Представитель больницы города Наварра сообщил, что шесть человек были травмированы быками во время 850-метрового забега в городе. Забег проходил две минуты, 12 секунд. Одного человека бык протянул несколько метров из-за того, что одежда мужчины запутался за угол животные, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Фестиваль Сан-Фермин ежегодно проводится в испанском городе Памплона с 6 по 14 июля. Мероприятие ежегодно посещают около миллиона туристов.
Напомним, десятки тысяч людей в 27 мая приняли участие в демонстрации Мадриде против боя быков. По данным организаторов движения “Бой быков — насилие”, в акции принимали участие более 40 тыс. человек. Демонстранты требовали запретить корриду на территории Испании. Кроме того, участники акции призвали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году. По их мнению, необходимо усилить законодательство в сфере защиты животных.