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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48716 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126818 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134199 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170198 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141422 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В Испании на фестивале во время традиционных забегов быков пострадали 28 человек

В Испании на фестивале во время традиционных забегов быков пострадали 28 человек

Киев  •  УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. 28 человек получили ранения в июле во время ежегодных забегов быков на фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании, информирует УНН.

По данным медиков, во время последнего забега шесть человек были травмированы.

Представитель больницы города Наварра сообщил, что шесть человек были травмированы быками во время 850-метрового забега в городе. Забег проходил две минуты, 12 секунд. Одного человека бык протянул несколько метров из-за того, что одежда мужчины запутался за угол животные, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Фестиваль Сан-Фермин ежегодно проводится в испанском городе Памплона с 6 по 14 июля. Мероприятие ежегодно посещают около миллиона туристов.

Напомним, десятки тысяч людей в 27 мая приняли участие в демонстрации Мадриде против боя быков. По данным организаторов движения “Бой быков — насилие”, в акции принимали участие более 40 тыс. человек. Демонстранты требовали запретить корриду на территории Испании. Кроме того, участники акции призвали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году. По их мнению, необходимо усилить законодательство в сфере защиты животных.

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