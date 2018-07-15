В Іспанії через традиційні забіги биків постраждали 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. 28 людей дістали поранення у липні під час щорічних забігів биків на фестивалі Сан-Фермін у іспанському місті Памплона. Про це повідомляє Sky News з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Іспанії, інформує УНН.
За даними медиків, під час останнього забігу шестеро осіб були травмовані.
Представник лікарні міста Наварра Томас Белзунегуй повідомив, що шестеро людей були травмовані биками під час 850-метрового забігу в місті. Забіг тривав дві хвилини, 12 секунд. Одну людину бик протягнув кілька метрів через те, що одяг чоловіка заплутався за ріг тварини, постраждалого у важкому стані госпіталізували.
Фестиваль Сан-Фермін щорічно проводиться в іспанському місті Памплона з 6 по 14 липня. Захід щорічно відвідують близько мільйона туристів.
Нагадаємо, десятки тисяч людей у 27 травня взяли участь у демонстрації Мадриді проти бою биків. За даними організаторів руху “Бій биків — насильство”, в акції брали участь більше 40 тисяч чоловік. Демонстранти вимагали заборонити кориду на території Іспанії. Крім того, учасники акції закликали виключити усі видовищні заходи за участю биків зі списку Національного спадщини, в який вони були внесені в 2013 році. На їхню думку, необхідно посилити законодавство у сфері захисту тварин.