В Ирпене горели общежитие и склад предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Ирпене этой ночью тушили пожары в общежитии и складском здании предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"31 июля в 1:24 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа двухэтажного здания общежития ОАО "ЧП "Укркабель" в переулке Строительный", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что горела мансарда двухэтажного здания общежития, которое пристроено к складскому помещению. Площадь пожара составила 600 кв. м.
"Пожар был локализован в 3:19 и ликвидирован в 4:10. Погибших и пострадавших на месте пожара не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.
Причину пожара и ущерб устанавливают.
Как сообщалось в УНН, в центре Днепра сегодня утром сгорели пять торговых киосков.