В Ірпіні горіли гуртожиток та склад підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Ірпіні цієї ночі гасили пожежі у гуртожитку та складській будівлі підприємства. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області, передає УНН.
"31 липня о 01:24 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння мансардного поверху двоповерхової будівлі гуртожитку ВАТ "ПП "Укркабель" у провулку Будівельний", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що горіла мансарда двохповерхової будівлі гуртожитку, який прибудований до складського приміщення. Площа пожежі становила 600 кв. м.
"Пожежу було локалізовано о 03:19 та ліквідовано о 04:10. Загиблих та постраждалих на місці пожежі не виявлено", – повідомили у ДСНС.
Причину пожежі та збитки встановлюють.
Як повідомлялося в УНН, у центрі Дніпра сьогодні вранці вигоріли п’ять торговельних кіосків.