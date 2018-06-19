В ирландской деревне продан лотерейный билет с выигрышем в 2 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Выигрышный билет лотереи "Lotto", джекпот которой составил 2 млн евро, продан в рыбацкой деревне Уэксфорд (Ирландия, - ред.), передает УНН со ссылкой на местное издание thejournal.ie.
Отмечается, что выигрышный билет был продан на прошлой неделе, в местном магазине Mace Burrows. Его владелец Джон Брэди признался, что он до сих пор находится в шоковом состоянии.
“Единственное, что держит на плаву наш магазин — это наши местные клиенты. Их не так много, и мы знаем друг друга в лицо. Поэтому знать о том, что кто-то из них выиграл 2 млн евро — это фантастика”, — прокомментировал он добавив, что их рыбацкая деревня насчитывает всего 300 жителей.
Напомним, в небольшом городке Черкасской области сорван рекордный лотерейный джекпот за всю историю Украины. Счастливчик сделал выигрышную ставку в “Мегалот” 31-го мая в магазине канцтоваров и выиграл 17,8 млн грн.