В ірландському селі продано лотерейний білет з виграшем в 2 млн євро

Відзначається, що виграшний квиток був проданий минулого тижня, в місцевому магазині Mace Burrows. Його власник Джон Бреді зізнався, що він до сих пір перебуває в шоковому стані.

"Єдине, що тримає на плаву наш магазин - це наші місцеві клієнти. Їх не так багато, і ми знаємо один одного в обличчя. Тому знати про те, що хтось із них виграв 2 млн євро - це фантастика", - прокоментував він додавши, що їх рибальське село налічує всього 300 жителів.

Нагадаємо, в невеликому містечку Черкаської області зірвано рекордний лотерейний джекпот за всю історію України. Щасливчик зробив виграшну ставку в "Мегалот" 31-го травня в магазині канцтоварів та виграв 17,8 млн грн.