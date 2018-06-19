В ірландському селі продано лотерейний білет з виграшем в 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Виграшний квиток лотереї "Lotto", джекпот якої становив 2 млн євро, проданий в рибальському селі Уексфорд (Ірландія - ред.), передає УНН з посиланням на місцеве видання thejournal.ie.
Відзначається, що виграшний квиток був проданий минулого тижня, в місцевому магазині Mace Burrows. Його власник Джон Бреді зізнався, що він до сих пір перебуває в шоковому стані.
"Єдине, що тримає на плаву наш магазин - це наші місцеві клієнти. Їх не так багато, і ми знаємо один одного в обличчя. Тому знати про те, що хтось із них виграв 2 млн євро - це фантастика", - прокоментував він додавши, що їх рибальське село налічує всього 300 жителів.
Нагадаємо, в невеликому містечку Черкаської області зірвано рекордний лотерейний джекпот за всю історію України. Щасливчик зробив виграшну ставку в "Мегалот" 31-го травня в магазині канцтоварів та виграв 17,8 млн грн.