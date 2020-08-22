В Ирландии министр и сенатор подали в отставку из-за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Ирландии министр сельского хозяйства Дара Каллеари и сенатор Джерри Буттимер подали в отставку после посещения гольф-клуба вместе с более 80 людьми в нарушение карантина. Об этом пишет Independent, передает УНН.
“Отставка господина Каллеари из Кабинета министров наступает только через 37 дней после того, как он был назначен в Департамент сельского хозяйства после того, как (премьер-министр Ирландии) Мишель Мартин уволил его предшественника Барри Коуэна на фоне спора по правонарушению, связанного с алкоголем во время управления транспортом”, - говорится в сообщении.
Выступая на брифинге, министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли заявил, что произошедшее нарушение карантина, введенного во время пандемии коронавируса, является “безоправдательным”.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 797 871. В свою очередь, выздоровели 14 635 454 человек. Всего в мире 22 868 238 человек инфицировано.