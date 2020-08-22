В Ірландії міністр та сенатор подали у відставку через порушення карантину

“Відставка пана Каллеарі з Кабінету міністрів настає лише через 37 днів після того, як він був призначений у Департамент сільського господарства після того, як (прем'єр-міністр Ірландії) Мішель Мартін звільнив його попередника Баррі Коуена на тлі суперечки щодо правопорушення, пов’язаного з алкоголем під час керування транспортом”, — йдеться в повідомленні.

Виступаючи на брифінгу, міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що подія з порушенням карантину, введеного під час пандемії коронавіруса, є “невиправданою”.

Як повідомляв УНН, станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 797 871. У свою чергу, одужали 14 635 454 людей. Всього у світі 22 868 238 осіб інфіковано.