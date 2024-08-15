В иркутской области рф разбился бомбардировщик Ту-22М - росСМИ
Киев • УНН
В Черемховском районе Иркутской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м. По сообщениям, экипаж смог катапультироваться, а в сети появились кадры падения самолета и пожара на месте аварии.
В иркутской области россии упал бомбардировщик рф Ту-22. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных очевидцев, передает УНН.
Детали
Отмечается, что бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Как пишут Telegram-каналы экипаж смог катапультироваться.
В сети также появились кадры падения неизвестного объекта. Заявлено, что на видео - падение бомбардировщика.
Также россияне распространяют кадры с пожаром на земле. Вероятно, это последствия падения самолета.
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