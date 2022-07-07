В Иране по подозрению в шпионаже задержаны несколько иностранных дипломатов

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Иране заявили о задержании нескольких иностранцев по подозрению в шпионаже, в том числе второго по значимости посланника Великобритании в Тегеране Джайлса Витакера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.