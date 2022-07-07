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В Иране по подозрению в шпионаже задержаны несколько иностранных дипломатов

В Иране по подозрению в шпионаже задержаны несколько иностранных дипломатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Иране заявили о задержании нескольких иностранцев по подозрению в шпионаже, в том числе второго по значимости посланника Великобритании в Тегеране Джайлса Витакера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В сюжете государственного телевидения Ирана обнародовали кадры, на которых дипломат с его семьей в центральном Иране якобы брал пробы почвы.

В разведывательном управлении страны уверяют, что образцы были взяты недалеко от места, где проводились ракетные испытания.

Двое других иностранцев были идентифицированы как муж атташе Австрии по культуре в Иране, а также профессор университета в Польше Мацей Вальчак, который, как отмечается, посещал Иран как турист.

Коллеги якобы собрали образцы земли в другом районе после посещения Ирана в рамках программы научного обмена. Как утверждает телевидение Ирана, сбор образцов также совпал с испытанием ракеты в Южной иранской провинции Керман.

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Как отмечается, Витакер был выслан из района после того, как попросил прощения. Великобритания опровергла задержание своего дипломата.

По данным Reuters, в последние годы элитная революционная гвардия Ирана арестовала десятки человек с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям в шпионаже и безопасности.

Как передало агентство, правозащитные группы обвинили Исламскую Республику в попытке добиться уступок от других стран путем арестов по обвинениям в безопасности, которые, возможно, были сфабрикованы.

Дополнение

Иран и западные страны пытаются возобновить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

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