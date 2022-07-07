В Ірані за підозрою у шпигунстві затримано кількох іноземних дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. В Ірані заявили про затримання кількох іноземців за підозрою в шпигунстві, у тому числі другого за значущістю посланника Великої Британії в Тегерані Джайлса Вітакера. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У сюжеті державного телебачення Ірану оприлюднили кадри, на яких дипломат з його сім'єю в центральному Ірані нібито брав проби грунту.
В розвідувальному управлінні країни запевняють, що зразки були взяті недалеко від місця, де проводилися ракетні випробування.
Двоє інших іноземців були ідентифіковані як чоловік аташе Австрії з культури в Ірані, а також професор університету в Польщі Мацей Вальчак, який, як зазначається, відвідував Іран як турист.
Колеги нібито зібрали зразки землі в іншому районі після відвідин Ірану в рамках програми наукового обміну. Як стверджує телебачення Ірану, збір зразків також збігся з випробуванням ракети в Південній іранській провінції Керман.
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Як наголошується, Вітакер був висланий з району після того, як попросив вибачення. Велика Британія спростувала затримання свого дипломата.
За даними Reuters, останні роки елітна революційна гвардія Ірану заарештувала десятки осіб з подвійним громадянством і іноземців, в основному за звинуваченнями в шпигунстві і безпеці.
Як передало агентство, правозахисні групи звинуватили Ісламську Республіку в спробі домогтися поступок від інших країн шляхом арештів за звинуваченнями в безпеці, які, можливо, були сфабриковані.
Доповнення
Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.