В Иране у контрабандиста изъяли больше 100 исторических реликвий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Иране силы безопасности изъяли у контрабандиста в провинции Керманшах 106 исторических реликвий, относящихся к временам Селевкидов и Парфянского царства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency , которым дал комментарий представитель Управления по защите культурного наследия Ирана Эмир Рахматуллахи.
Среди изъятых реликвий - статуя Гильгамеше, бронзовая пиала, глиняная статуэтка и множество античных монет.
В издании добавляется, что самого контрабандиста задержали.
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