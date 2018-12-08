В Ірані у контрабандиста вилучили понад 100 історичних реліквій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Ірані сили безпеки вилучили у контрабандиста в провінції Керманшах 106 історичних реліквій, що відносяться до часів Селевкідів і Парфянского царства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu Agency, яким дав коментар представник Управління із захисту культурної спадщини Ірану Емір Рахматуллахі.
Серед вилучених реліквій - статуя Гільгамеша, бронзова піала, глиняна статуетка і безліч античних монет.
У виданні додається, що самого контрабандиста затримали.
Як повідомляв УНН, Німеччина повернула Україні втрачену під час Другої світової війни картину Сергія Васильківського “Етюд з будинком”.