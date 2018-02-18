В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. По разным данным, на борту лайнера находились от шестидесяти до ста человек.
Отмечается, что несколько человек могли выжить. По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.
Воздушное судно принадлежало иранской компании Aseman Airlines.
Напомним, в Турции во время тренировочного полета потерпел крушение военный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два пилота.