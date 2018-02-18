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В Ірані розбився пасажирський літак

В Ірані розбився пасажирський літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Пасажирський літак зазнав аварії в районі міста Семіром в іранській провінції Ісфахан. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

Літак виконував рейс Тегеран - Ясудж. За різними даними, на борту лайнера перебували від шістдесяти до ста чоловік.

Відзначається, що кілька людей могли вижити. За даними телеканалу Press TV, кілька очевидців бачили, як літак намагався здійснити екстрену посадку в районі ферм.

Повітряне судно належало іранської компанії Aseman Airlines.

Нагадаємо, в Туреччині під час тренувального польоту розбився військовий літак . В результаті авіакатастрофи загинули два пілоти.

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