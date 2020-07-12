В Иране назвали дополнительные причины авиакатастрофы самолета МАУ

КИЕВ. 12 июля. УНН. Комплекс ПВО, который ошибочно сбил самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном в январе этого года, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство "ТАСС".