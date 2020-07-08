В Ірані заявили, що готові до переговорів з Україною щодо збитого літака МАУ

“Ісламська Республіка Іран ні приховує щось, ні шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною. У зв’язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність почати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і зараз ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною”, — йдеться в “Позиції Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні щодо процесу двосторонніх переговорів з питання катастрофи — падіння літака, що здійснював рейс PS752”, поширеної посольством в середу.

Також підкреслюється, що Іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти Української Сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з Послом України в Ісламській Республіці Іран, а також під час зустрічей Посла Ісламської Республіки Іран з представниками українського керівництва.

“Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів з Українською Стороною, керуючись діючими нормами міжнародного права, пов’язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені Українській Стороні протягом минулих місяців, однак до сих пір це залишилося без відповіді”, — відзначили в посольстві.

Раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив про те, що Іран нібито не прийняв пропозиції Києва про початок переговорів з виплати компенсацій за збитий літак “Міжнародних авіаліній України”.

У той же час заступник міністра закордонних справ повідомив, що поки Україна не має наміру шукати рішення цього питання через суд.

Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.