В Иране заявили, что готовы к переговорам с Украиной относительно сбитого самолета МАУ

"Исламская Республика Иран не скрывает что-то, не ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В связи с этим, сегодня, 8 июля 2020 года, Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольство Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предложенную украинской стороной", - говорится в "Позиции Посольства Исламской Республики Иран в Украине относительно процесса двусторонних переговоров по вопросу катастрофы - падение самолета, совершавшего рейс PS752", распространенной посольством в среду.

Также подчеркивается, что Иранская сторона никоим образом не оставила без ответов ноты Украинской Стороны и эти ответы были предоставлены официальными нотами, или во время официальных встреч представителей иранского руководства с Послом Украины в Исламской Республике Иран, а также во время встреч Посла Исламской Республики Иран с представителями украинского руководства.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с Украинской Стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с этим вопросом, и полные, исчерпывающие тексты в этом были представлены Украинской Стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа", - отметили в посольстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил о том, что Иран якобы не принял предложения Киева о начале переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

В то же время заместитель министра иностранных дел сообщил, что пока Украина не намерена искать решение этого вопроса через суд.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.