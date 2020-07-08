Іран не йде на переговори з Україною щодо питань компенсації - МЗС

“За словами Євгена Єніна, Іран сьогодні не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації. Хоча Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію родинам загиблих”, — пише видання.

Так, раніше у ЗМІ лунала інформація, що Тегеран готовий розпочати комунікацію.

МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

“Буквально сьогодні (7 липня — ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів”, — сказав Єнін.

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

“Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи”, — пояснює дипломат.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

“Ми над нею (політичною волею — ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес”, — додав він.

Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.