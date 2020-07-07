Двох українських фахівців акредитують до експертизи “чорних скриньок” літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Двох українських фахівців акредитують до проведення у Франції експертизи “чорних скриньок” літака МАУ, що був збитий в Ірані. Про це повідомила заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
“У червні Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах з Іраном у зв’язку зі збиттям у січні літака авіакомпанії МАУ. А вже на початку липня, країни, громадяни яких загинули в цій катастрофі, в тому числі й Україна, підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю”, — сказала Коломієць.
За її словами, наразі триває процес передачі бортових самописців збитого Боїнгу 737 до Франції, яка має необхідні технічні можливості для їх розшифрування.
“До проведення експертизи буде акредитовано й двох українських фахівців. Представники Ірану зобов’язалися передати „чорні скриньки“ 20-го липня”, — зазначила Коломієць.
Як повідомлялося, у МЗС розповіли, скільки може тривати експертиза “чорних скриньок” літака МАУ.
Також Франція запропонувала Україні спільно розшифрувати “чорні скриньки” збитого в Ірані літака МАУ.
Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.