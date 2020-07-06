У МЗС розповіли, скільки може тривати експертиза "чорних скриньок" літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ, що був збитий в Ірані, може тривати до п'яти днів. Про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає кореспондент УНН.
Єнін зауважив, що експертиза має розпочатись у Франції 20 липня і тривати до 5 днів.
"Експертиза має розпочатися 20 липня, ми зарезервували 5 днів", - сказав він.
Разом з тим, у МЗС не виключають, що експертиза може завершитись раніше.
Що ж стосується завершення технічого розслідування, то Єнін навіть орієнтовних термінів не назвав.
За його словами, завершується технічне розслідування підписанням протоколу, а от механізмів спонукати Іран до його завершення - немає.
Єдине, за його словами, якщо технічне розслідування не буде завершено протягом року, то Іран має надати проміжний звіт щодо причин катастрофи.
Як повідомляв УНН, Франція запропонувала Україні спільно розшифрувати "чорні скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.
Раніше Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) повідомило, що розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ почнеться у Франції в липні.