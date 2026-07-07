В Иране во время похорон Хаменеи звучали призывы к мести Трампу

В Тегеране прошла масштабная похоронная процессия верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, во время которой участники выкрикивали призывы к мести президенту США Дональду Трампу и сжигали американские и британские флаги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, в центре иранской столицы собрались десятки тысяч человек. Гробы Хаменеи и четырех членов его семьи перевозили по городу на специальной платформе, а пожарные машины распыляли воду, чтобы охладить толпу из-за жары.

Во время процессии участники бросали камни в билборд с изображением Дональда Трампа, а также держали плакаты с надписями "УБЕЙТЕ ТРАМПА" и "Будет кровь", на которых были изображены Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Миссия Ирана при ООН, комментируя гибель Хаменеи, заявила, что виновники удара "посеяли в сердце иранской нации зерна ненависти и мести, которые однажды схватят их за ворот".

Reuters также отмечает, что во время траурной церемонии у гроба Хаменеи молились трое его сыновей, однако его преемник на посту верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи публично не появился. По данным агентства, считается, что он получил ранение во время атаки, в результате которой погиб его отец.