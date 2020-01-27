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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Ираке во время разгона демонстрации ранены десятки людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Иракская полиция в воскресенье, 26 января, разогнала антиправительственную демонстрацию в городе Насирия. Вследствие жестких действий правоохранителей ранения получили 73 человека, сообщает агентство dpa со ссылкой на медиков и свидетелей. В то же время, по данным правоохранителей, пострадали лишь 17 человек, сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Ираке во время разгона демонстрации ранены десятки людей

Схватки начались на главной площади Аль-Хабоби. Протестующие жгли шины, перекрывали мосты и дороги. Силы безопасности применили против митингующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Накануне во время столкновений в Насирии погибли трое протестующих. Это произошло после того, как 24 января влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения.

Протесты проходят и в других городах. В шиитском городе Кербела на улицы вышли сотни студентов. Они также устанавливали палатки в центре города. Накануне полиция в Багдаде демонтировали баррикады возле главной площади Тахрир. Правоохранители открыли для движения транспорта заблокированные ранее дороги.

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Протесты в Ираке вспыхнули в Багдаде в октябре прошлого года и распространились на другие города страны. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды. Также протестующие требуют перезагрузки власти, которая утвердилась в стране после американской военной операции в 2003 году.

По мнению сторонников протестного движения, действующее правительство пропитано коррупцией и не способно преодолеть безработицу и предоставлять государственные услуги надлежащего качества. По данным правозащитников, всего во время протестов в стране погибли не менее 500 человек.

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