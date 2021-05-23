В Ираке ликвидировали 4 боевиков ИГИЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На востоке Ирака во время десантной операции ликвидировали четыре боевика ИГИЛ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Подразделение специального назначения провел десантную операцию в тайнике и деловые в горном хребте Гимрен в северной части провинции Дияла, уничтожив тайник и четырех боевиков ИГИЛ, в том числе местного руководителя.
Вопреки неоднократным военным операциям в действующую ИГИЛ до сих пор удерживает позиции в некоторых горных и других труднодоступных регионах, совершая оттуда регулярные партизанские нападения.
Напомним
Полиция Турции арестовала в Стамбуле помощника лидера террористической организации “Исламское государство” Абу Бакра аль-Багдади, известного под псевдонимом “Басим”.