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В Ираке ликвидировали 4 боевиков ИГИЛ

Киев • УНН

 • 20231 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На востоке Ирака во время десантной операции ликвидировали четыре боевика ИГИЛ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

В Ираке ликвидировали 4 боевиков ИГИЛ

Детали

Подразделение специального назначения провел десантную операцию в тайнике и деловые в горном хребте Гимрен в северной части провинции Дияла, уничтожив тайник и четырех боевиков ИГИЛ, в том числе местного руководителя.

Вопреки неоднократным военным операциям в действующую ИГИЛ до сих пор удерживает позиции в некоторых горных и других труднодоступных регионах, совершая оттуда регулярные партизанские нападения.

Напомним

Полиция Турции арестовала в Стамбуле помощника лидера террористической организации “Исламское государство” Абу Бакра аль-Багдади, известного под псевдонимом “Басим”.

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