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У Туреччині поліція затримала одного з лідерів ІДІЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція Туреччини заарештувала в Стамбулі помічника лідера терористичної організації “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді, відомого під псевдонімом “Басім”. Про це УНН повідомляє з посиланням на турецький телеканал NTV.

Цитата:

“Відомий як права рука ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, убитого два роки тому в Сирії, у Стамбулі в межах спільної операції Національного розвідувального управління і поліції був спійманий так званий ”офіцер військового крила“ організації на ім’я ”Басім“... з Афганістану”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що “Басім” прибув до Стамбула з підробленим паспортом та посвідченням особи, але розвідувальним службам вдалося викрити його конспірацію.

Так, затриманого терориста допитали в Управлінні з боротьби з тероризмом.

Також підозрюваний був заарештований судом, у який він був направлений після допиту прокурора.

Доповнення

У жовтні 2019 року США оголосили про ліквідацію ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді у результаті спецоперації спецпризначенців у сирійській провінції Ідліб. Тодішній президент США Дональд Трамп дякував Росії, Туреччині, Сирії та Іраку за допомогу в цій операції. Пізніше ІДІЛ підтвердила загибель свого лідера.

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