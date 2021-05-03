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В Турции полиция задержала одного из лидеров ИГИЛ

В Турции полиция задержала одного из лидеров ИГИЛ

Киев  •  УНН

 • 20822 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция Турции арестовала в Стамбуле помощника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, известного под псевдонимом "Басим". Об этом УНН сообщает со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Цитата:

"Известный как правая рука главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, убитого два года назад в Сирии, в Стамбуле в рамках совместной операции Национального разведывательного управления и полиции был пойман так называемый "офицер военного крыла" организации по имени "Басим"... из Афганистана", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что "Басим" прибыл в Стамбул с поддельным паспортом и удостоверением личности, но разведывательным службам удалось разоблачить его конспирацию.

Так, задержанного террориста допросили в Управлении по борьбе с терроризмом.

Также подозреваемый был арестован судом, в который он был направлен после допроса прокурора.

Дополнение

В октябре 2019 года США объявили о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа в сирийской провинции Идлиб. Тогдашний президент США Дональд Трамп благодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в этой операции. Позже ИГИЛ подтвердило гибель своего лидера.

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