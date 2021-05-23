В Іраку ліквідували 4 бойовиків ІДІЛ

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Підрозділ спеціального призначення провів десантну операцію у сховку ІДІЛ у гірському хребті Гімрен в північній частині провінції Діяла, знищивши сховок та чотирьох бойовиків ІДІЛ, в тому числі місцевого очільника.

Усупереч неодноразовим військовим операціям у Діялі, ІДІЛ досі тримає позиції у деяких гірських та інших важкодоступних регіонах, вчиняючи звідти регулярні партизанські напади.

Нагадаємо

Поліція Туреччини заарештувала в Стамбулі помічника лідера терористичної організації “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді, відомого під псевдонімом “Басім”.