В Іраку ліквідували 4 бойовиків ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На сході Іраку під час десантної операції ліквідували чотири бойовики ІДІЛ. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Підрозділ спеціального призначення провів десантну операцію у сховку ІДІЛ у гірському хребті Гімрен в північній частині провінції Діяла, знищивши сховок та чотирьох бойовиків ІДІЛ, в тому числі місцевого очільника.
Усупереч неодноразовим військовим операціям у Діялі, ІДІЛ досі тримає позиції у деяких гірських та інших важкодоступних регіонах, вчиняючи звідти регулярні партизанські напади.
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