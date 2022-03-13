В Ираке недалеко от консульства США прогремела серия взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Ираке были выпущены несколько ракет в Эрбиле на северо-западе страны. Ракеты упали вблизи консульства Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Как заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в этом районе упало несколько ракет. Он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.
По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.
В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.
NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl—Disclose.tv(@Disclosetv)March 12, 2022
По информации Министерства здравоохранения, в результате нападения сообщений о раненых или погибших не было.
Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.
Another video of the explosions that occurred in Erbil.pic.twitter.com/hm1dBotKUr— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa)March 12, 2022