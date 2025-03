В Ираке недалеко от консульства США прогремела серия взрывов

Детали

Как заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в этом районе упало несколько ракет. Он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.

По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.

В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl

—Disclose.tv(@Disclosetv) March 12, 2022

По информации Министерства здравоохранения, в результате нападения сообщений о раненых или погибших не было.

Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.

Another video of the explosions that occurred in Erbil.pic.twitter.com/hm1dBotKUr

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022