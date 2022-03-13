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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4527 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Іраку неподалік консульства США прогриміла серія вибухів

В Іраку неподалік консульства США прогриміла серія вибухів

Київ • УНН

 • 241667 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Іраку були випущені кілька ракет в Ербілі на північному заході країни. Ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі 

Як заявив губернатор Ербіля Омед Хошнав, в цьому районі впало кілька ракет. Він підкреслює, що поки невідомо, чи було метою американське консульство або аеропорт в місті.

За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.

У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl

— Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу повідомлень про поранених або загиблих не було.

Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

Українські Національні Новини

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