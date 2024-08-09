В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США
Киев • УНН
Силы безопасности Ирака задержали пятерых человек, причастных к ракетному удару по авиабазе Айн аль-Асад, где пострадали американские военные.
Силы безопасности Ирака арестовали пять человек, причастных к удару на авиабазе Айн аль-Асад, в результате чего были ранены американские военные. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
После тщательного юридического расследования и заслушивания свидетельских показаний, ... пять человек, причастных к этому незаконному акту, были арестованы,
Как отмечает издание, во вторник, 6 августа, иракские военные осудили "безрассудные" действия против баз на своей территории и сообщили о захвате грузовика с ракетной установкой.
Напомним
Военная авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Ракеты 'Катюша' дважды ударили по силам США.