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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США

В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 00:19  •  2548 просмотра

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Силы безопасности Ирака задержали пятерых человек, причастных к ракетному удару по авиабазе Айн аль-Асад, где пострадали американские военные.

Силы безопасности Ирака арестовали пять человек, причастных к удару на авиабазе Айн аль-Асад, в результате чего были ранены американские военные. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

После тщательного юридического расследования и заслушивания свидетельских показаний, ... пять человек, причастных к этому незаконному акту, были арестованы,

- говорится в заявлении Иракского медиа-центра безопасности (Security Media Cell).

Как отмечает издание, во вторник, 6 августа, иракские военные осудили "безрассудные" действия против баз на своей территории и сообщили о захвате грузовика с ракетной установкой.

Напомним

Военная авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Ракеты 'Катюша' дважды ударили по силам США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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