В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США

Силы безопасности Ирака арестовали пять человек, причастных к удару на авиабазе Айн аль-Асад, в результате чего были ранены американские военные. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

После тщательного юридического расследования и заслушивания свидетельских показаний, ... пять человек, причастных к этому незаконному акту, были арестованы, - говорится в заявлении Иракского медиа-центра безопасности (Security Media Cell).

Как отмечает издание, во вторник, 6 августа, иракские военные осудили "безрассудные" действия против баз на своей территории и сообщили о захвате грузовика с ракетной установкой.

Напомним

Военная авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Ракеты 'Катюша' дважды ударили по силам США.