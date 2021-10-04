В Индонезии открыли музей из пластика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Индонезии экологи создали музей из пластика, чтобы убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jakarta Post.
Детали
Музей расположен в городе Гресик, в индонезийской провинции Восточная Ява. Его создали в течение трех месяцев с более 10 тысяч пластиковых отходов: бутылок, пакетов и соломинок, которые собрали в загрязненных реках и на пляжах.
Центральный элемент музея — статуя богини процветания “Дэви Шри”, длинную юбку которой сделали из одноразовых пластиковых предметов домашнего обихода.
“Мы хотим проинформировать людей, чтобы остановить использование одноразового пластика. Пластмассу очень трудно перерабатывать. С сегодняшнего дня мы должны остановить потребления одноразового пластика, потому что он загрязняет наш океан, который также является нашим источником пищи”, — отметил основатель музея Приги Арисанди.
Добавим, что проблема чрезмерного употребления пластика очень распространенная в Индонезии, которая занимает второе место после Китая по количеству пластмассы в море. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом на эти четыре страны приходится более половины мирового пластика.
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