В Індонезії відкрили музей із пластику

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Музей розташований у місті Гресик, в індонезійській провінції Східна Ява. Його створили протягом трьох місяців із понад 10 тисяч пластикових відходів: пляшок, пакунків і соломинок, які зібрали в забруднених річках і на пляжах.

Центральний елемент музею — статуя богині процвітання “Деві Шрі”, довгу спідницю якої зроблено з одноразових пластикових предметів домашнього вжитку.

“Ми хочемо проінформувати людей, щоб зупинити використання одноразового пластику. Пластмасу дуже важко переробляти. Від сьогодні ми маємо зупинити споживання одноразового пластику, тому що він забруднює наш океан, який також є нашим джерелом їжі”, — зазначив засновник музею Прігі Арісанді.

Додамо, що проблема надмірного вживання пластику дуже поширена в Індонезії, яка посідає друге місце після Китаю за кількістю пластмаси у морі. Разом із Філіппінами та Вʼєтнамом на ці чотири країни припадає понад половина світового пластику.

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