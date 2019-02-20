В Индонезии произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На острове Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Малуку, в 130 километрах к юго-западу от острова Тернате. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, передает УНН.
Очаг толчков залегал на глубине 30 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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Напомним, в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах к северо-западу от города Джаяпура.