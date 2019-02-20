В Индонезии произошло сильное землетрясение

Очаг толчков залегал на глубине 30 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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Напомним, в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах к северо-западу от города Джаяпура.