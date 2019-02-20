В Індонезії стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку, в 130 кілометрах на північний захід від острова Тернате. Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає УНН.
Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.
Про жертви і руйнування не повідомляється.
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Нагадаємо, в провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 47 кілометрах на північний захід від міста Джаяпура.