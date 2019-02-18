В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера произошло сегодня в 47 км к юго-западу от города Наматанаи в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Эпицентр толчков находился в точке с координатами 3,3852 градуса южной широты и 152,1089 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 367,93 км.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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Как сообщал УНН, в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах к юго-западу от города Джаяпура.