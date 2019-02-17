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Землетрус стався на узбережжі Дагестану

Землетрус стався на узбережжі Дагестану

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Підземний поштовх магнітудою 3,7 зафіксовано в Дербентському районі Дагестану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Кавказький вузол.

За даними сейсмологів, землетрус стався 16 лютого. Епіцентр підземного поштовху знаходився на глибині 10 кілометрів в точці з координатами 42.21 градуса північної широти і 48.01 градуса східної довготи, йдеться в повідомленні на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

За даними сервісу "Google maps", ця географічна точка розташована в Дербентському районі Дагестану, в 13 кілометрах від Каспійського моря. Найближчі до неї населені пункти - села Уллутеркеме і Татляр - розташовані приблизно на відстані 1-2 кілометри.

Інформація про жертви і руйнування, викликаних землетрусом, не надходило.

Як повідомляв УНН, у провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 47 кілометрах на північний захід від міста Джаяпура.

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