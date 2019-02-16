В Індонезії стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 47 кілометрах на північний захід від міста Джаяпура. Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає УНН.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Загрози цунамі немає.
Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля узбережжя Фіджі стався потужний землетрус
Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.
Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потужний землетрус стався біля берегів Індонезії
Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В результаті землетрусу на півночі Італії закрили школи