В Индонезии произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах к северо-западу от города Джаяпура. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, передает УНН.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Угрозы цунами нет.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.
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Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.
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