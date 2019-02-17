Землетрясение произошло на побережье Дагестана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксировано в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кавказский узел.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло 16 февраля. Эпицентр подземного толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.21 градуса северной широты и 48.01 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Google maps", эта географическая точка расположена в Дербентском районе Дагестана, в 13 километрах от Каспийского моря. Ближайшие к ней населенные пункты - села Уллутеркеме и Татляр - расположены примерно на расстоянии 1-2 километра.
Информация о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.
Как сообщал УНН, в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах к юго-западу от города Джаяпура.