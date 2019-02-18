У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

Епіцентр поштовхів знаходився в точці з координатами 3,3852 градуса південної широти і 152,1089 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 367,93 км.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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Як повідомляв УНН, у провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 47 кілометрах на північний захід від міста Джаяпура.