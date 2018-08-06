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В Индонезии из-за землетрясения эвакуируют около 1,2 тыс. туристов

В Индонезии из-за землетрясения эвакуируют около 1,2 тыс. туристов

Киев  •  УНН

 • 7825 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Спасатели в Индонезии проводят операции по эвакуации более тысячи туристов из крошечных островов Гилис в понедельник после того, как землетрясение поразило соседний остров Ломбок и унес жизни 91 человека, передает УНН со ссылкой на AFP.

Гилис - три тропические острова, популярные среди туристов и дайверов, расположенные всего в нескольких километрах от северо-западного побережья большего острова Ломбок.

Глава туристического агентства West Nusa Tenggara Мухаммад Фаозал заявил, что на Гилис было около 1200 иностранных туристов.

"Мы не можем эвакуировать всех за один раз, потому что мы не имеем достаточно мощных лодок. Вполне понятно, что они хотят оставить Гилис, они паникуют", - сказал он AFP.

Он сказал, что дополнительные лодки, в том числе не менее двух военно-морских судна, отправились на помощь.

В то же время по словам местных представителей, в Гилис результате землетрясения погиб по крайней мере один человек, несколько получили травмы. Также сообщается, что один турист погиб вблизи Бали.

По информации издания, сейчас местные представители спасательных служб заявили, что 358 туристов были эвакуированы.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Индонезии 5 августа в 18.46 по местному времени. Толчки от землетрясения также ощущались на соседнем острове Бали.

По словам представителя местных властей в Индонезии, по меньшей мере 142 человека погибли в результате сильного землетрясения, поразившего индонезийские курортные острова Ломбок и Бали.

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