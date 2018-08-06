В Індонезії через землетрус евакуюють близько 1,2 тис. туристів

Гіліс - три тропічні острови, популярні серед туристів та дайверів, що розташовані лише в кількох кілометрах від північно-західного узбережжя більшого острова Ломбок.



Глава туристичної агенції West Nusa Tenggara Мухаммад Фаозал заявив, що на Гілісі було близько 1200 іноземних туристів.



"Ми не можемо евакуювати всіх за один раз, тому що ми не маємо достатньо потужних човнів. Цілком зрозуміло, що вони хочуть залишити Гіліс, вони панікують", - сказав він AFP.



Він сказав, що додаткові човни, в тому числі принаймні два військово-морських судна, вирушили на допомогу.



Водночас за словами місцевих представників, у Гілісі внаслідок землетрусу загинула принаймні одна людина, кілька отримали травми. Також повідомляється, що один турист загинув поблизу Балі.



За інформацією видання, наразі місцеві представники рятувальних служб заявили, що 358 туристів були евакуйовані.



Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,9 бала стався в Індонезії 5 серпня о 18.46 за місцевим часом. Поштовхи від землетрусу також відчувалися на сусідньому острові Балі.



За словами представника місцевої влади в Індонезії, щонайменше 142 людини загинули у результаті сильного землетрусу, що уразив індонезійські курортні острови Ломбок і Балі.



