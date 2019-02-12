В Индии загорелся отель, 17 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В отеле индийского Нью-Дели произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.
Пожар произошел около 5 утра по местному времеми.
35 человек удалось спасти, еще 50 были эвакуированы, 2 человека госптиализовани с сильными ожогами.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 10 февраля, сильные ветры раздули лесные пожары, которые горят уже в течение недели на Южном острове Новой Зелании, из-за чего тысячи людей покидают свои дома.
Напомним, из-за крупного пожара на Южном Острове в Новой Зеландии эвакуированы жители 170 домов.
Video: Fire at Karol Bagh's Arpit Palace Hotel, rescue operation on pic.twitter.com/6ANOiuszIX- TOI Delhi (@TOIDelhi) 12 февраля 2019