В Индии загорелся отель, 17 человек погибли

Пожар произошел около 5 утра по местному времеми.



35 человек удалось спасти, еще 50 были эвакуированы, 2 человека госптиализовани с сильными ожогами.



Как сообщал УНН, в воскресенье, 10 февраля, сильные ветры раздули лесные пожары, которые горят уже в течение недели на Южном острове Новой Зелании, из-за чего тысячи людей покидают свои дома.



Напомним, из-за крупного пожара на Южном Острове в Новой Зеландии эвакуированы жители 170 домов.



Video: Fire at Karol Bagh's Arpit Palace Hotel, rescue operation on pic.twitter.com/6ANOiuszIX