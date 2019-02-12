В Індії загорівся готель, 17 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В готелі індійського Нью-Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of India.
Пожежа сталася близько 5 ранку за місцевим часом.
35 людей вдалося врятувати, ще 50 були евакуйовані, 2 особи госптіалізовані з сильними опіками.
Як повідомляв УНН, у неділю, 10 лютого, сильні вітри роздули лісові пожежі, які горять вже протягом тижня на Південному острові Нової Зелании, через що тисячі людей залишають свої будинки.
Нагадаємо, через велику пожежу на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків.
Video: Fire at Karol Bagh's Arpit Palace Hotel, rescue operation on pic.twitter.com/6ANOiuszIX— TOI Delhi (@TOIDelhi) 12 лютого 2019 р.