В Индии наступил кризис алмазной отрасли из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Карантинные ограничения из-за коронавируса повлияли и на продажи драгоценных камней. В Индии трудовые мигранты массово покидают места работы, где ранее шлифовались алмазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
"Сурат — один из самых быстрорастущих городов в мире, являющийся глобальным центром производства алмазов. 90% всех операций по огранке и полировке алмазов производится в Индии, главным образом ремесленниками из Сурата. Но так как у них не осталось камней, многие из этих людей уехали - пишут в издании.
Сообщается, что из-за карантина почти 200 тыс. рабочих вернулись в родные города и села. Ювелирные компании со всего мира ожидают окончания карантина в стране, ведь без производства спроса на необработанные алмазы, считай сырье, не будет.
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Карантинные ограничения повлияли на поставщиков, розничных торговцев и самих покупателей, ведь цены на драгоценные камни, в частности алмазы, упали на 15%.
Поставщикам также пришлось отменить продажи алмазов в Южной Африке и Канаде, а розничные торговцы со всего мира вынуждены закрывать магазин. Если карантин продлится и летом, то не исключено ряд банкротств предприятий, являющихся частями цепи поставок.
Напомним, что в Нидерландах косят тюльпаны, чтобы не допускать скопления людей.