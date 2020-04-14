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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50276 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72647 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 100580 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80610 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130733 просмотра

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В Индии наступил кризис алмазной отрасли из-за коронавируса

В Индии наступил кризис алмазной отрасли из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19531 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Карантинные ограничения из-за коронавируса повлияли и на продажи драгоценных камней. В Индии трудовые мигранты массово покидают места работы, где ранее шлифовались алмазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

"Сурат — один из самых быстрорастущих городов в мире, являющийся глобальным центром производства алмазов. 90% всех операций по огранке и полировке алмазов производится в Индии, главным образом ремесленниками из Сурата. Но так как у них не осталось камней, многие из этих людей уехали - пишут в издании.

Сообщается, что из-за карантина почти 200 тыс. рабочих вернулись в родные города и села. Ювелирные компании со всего мира ожидают окончания карантина в стране, ведь без производства спроса на необработанные алмазы, считай сырье, не будет.

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Карантинные ограничения повлияли на поставщиков, розничных торговцев и самих покупателей, ведь цены на драгоценные камни, в частности алмазы, упали на 15%.

Поставщикам также пришлось отменить продажи алмазов в Южной Африке и Канаде, а розничные торговцы со всего мира вынуждены закрывать магазин. Если карантин продлится и летом, то не исключено ряд банкротств предприятий, являющихся частями цепи поставок.

Напомним, что в Нидерландах косят тюльпаны, чтобы не допускать скопления людей.

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