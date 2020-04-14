В Нидерландах косят тюльпаны, чтобы не допускать скопления людей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Нидерландах фермеры начнут обламывать головки цветущих тюльпанов раньше обычного, чтобы избежать массового скопления людей ради фотографий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Omroep West.
Так, подобные мероприятия решили сделать в регионе Болленстрек после того, как люди продолжали фотографироваться с тюльпанами несмотря на все принятые ограничения — дорожные барьеры, закрытие провинциальной дороги.
Например, фермер Саймон Пеннингс принял решение с понедельника начать обламывать головки цветущих тюльпанов, вопреки убыткам, которые он понесет из-за этого.
“Мы собираемся убрать с плантаций определенные типы цветов. В результате яркие цвета на тюльпановых полях исчезнут, и это сделает их менее привлекательным для людей”, — пояснил фермер.
Отметим, что подобное решение ведет к финансовым убыткам, ведь тюльпан перед сломом головки должен полностью раскрыться, чтобы фермер мог убедиться, что растение здорово, прежде чем продавать бутоны за границу с соответствующим сертификатом.
“Нам придется пропустить этап обследования цветков и начать обламывать их головки раньше. В результате мы сможем экспортировать наши цветы в небольшом количестве стран”, — пояснил Пеннингс.
Напомним, что Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиепидемиологичних мероприятий до конца апреля.