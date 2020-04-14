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У Нідерландах косять тюльпани, щоб не допускати скупчення людей

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Нідерландах фермери почнуть обламувати головки квітучих тюльпанів раніше звичайного, щоб уникнути масового скупчення людей заради фотографій. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Omroep West.

Так, подібні заходи вирішили зробити в регіоні Болленстрек після того, як люди продовжували фотографуватися з тюльпанами незважаючи на всі прийняті обмеження — дорожні бар’єри, закриття провінційної дороги.

Наприклад, фермер Саймон Пеннінгс прийняв рішення з понеділка почати обламувати головки квітучих тюльпанів, всупереч збитків, що він понесе через це.

“Ми збираємося прибрати з плантацій певні типи квітів. В результаті яскраві кольори на тюльпанових полях зникнуть, і це зробить їх менш привабливим для людей”, — пояснив фермер.

Відзначимо, що подібне рішення веде до фінансових збитків, адже тюльпан перед зламом головки повинен повністю розкритися, щоб фермер міг переконатися, що рослина здорова, перш ніж продавати цибулини за кордон з відповідним сертифікатом.

“Нам доведеться пропустити етап обстеження квіток і почати обламувати їх головки раніше. В результаті ми зможемо експортувати наші квіти в невелику кількість країн”, — пояснив Пеннінгс.

Нагадаємо, що Нідерланди продовжили дію надзвичайних антиепідеміологічних заходів до кінця квітня.

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