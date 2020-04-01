Нидерланды продлили карантин до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
До 28 апреля останутся закрытыми школы, рестораны, бары.
Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.
Напомним, зал "Евровидения" в Нидерландах переоборудуют для людей с коронавирусом.